María Patiño se viraliza por su rotundo discurso sobre la exhumación de Franco

María Patiño está dándo la vuelta a las redes sociales gracias a un clip de Sálvame en el que da su opinión sobre la exhumación de Franco. La gallega ha sido muy clara a la hora de mostrar su malestar por lo que, entiende, han sido concesiones del Gobierno a la familia.

"Viendo las imágenes se me ha revuelto todo, porque he visto una solemnidad y una sensación de orgullo por parte de los familiares que se han olvidado de que ahí no estaba ni el abuelo ni el padre", dijo, añadiendo que "ahí estaba un dictador que ha matado a muchísima gente".