María de 'OT', sobre las palabras de su novio: "Si le gusta mi culo, me parece bien"

La visita de la pareja de María, una de las dos concursantes que se enfrentaban a la expulsión de Operación Triunfo 2018 este miércoles, fue de los momentos de gala más comentados en las redes.

"Estás buenísima. No sé qué haces pero cada día estás más buena. ¡Vaya culo!" o "Si María sale hoy, ¿de verdad quieres saber qué vamos a hacer? ¡Follar, follar!" son algunas de las frases que Pablo le dedicó a la triunfita, que finalmente resultó ser la expulsada, frente a Marta.

Ante tanto tweet y tanto meme tachando de machistas tales actitudes, María no ha tardado en salir en defensa de su chico: "Es la persona menos machista del mundo. Si le gusta mi culo, me parece bien, a mi me hace ilusión".

En esta línea también se pronunciaba el propio protagonista en su cuenta de Instagram: "Decir que quieres follar con tu novia es machista. Me flipa que estéis tan confusos que os herís a vosotros mismos".

Desde Mujeres RTVE no han dudado en tildar lo acontecido de "bochornoso".