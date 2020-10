María Isabel se desmarca de la canción paródica 'Antes facha que chavista'

La cantante María Isabel, que saltó a la fama con apenas nueve años gracias a la canción Antes muerta que sencilla, denunció ante la SGAE el uso de la melodía del conocido tema para el vídeo paródico Antes facha que chavista, que lanzaron Los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya.

"Los que me conocéis sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto, pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción. He comunicado a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización", aseguró la cantante a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el vídeo, los cómicos cantan frases como "Antes facha que chavista, que socialista que comunista. Antes facha que marxista, que femiloca, que progresista", mientras intercalan imágenes de banderas de España o de políticos de diversa índole.

Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, la publicación del comunicado de María Isabel hizo que aumentaran considerablemente las visualizaciones del vídeo en cuestión.