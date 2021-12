María Galiana reconoce en Salvados que está "harta" de 'Cuéntame'

María Galiana reconoció en una entrevista en Salvados que está "harta" de Cuéntame. La actriz charló con Gonzo este domingo sobre su carrera y buena parte de su vida, y aseguró estar un poco cansada de Herminia.

"Siempre he tenido un aspecto de maruja impresionante, nunca habría podido haber papeles de alto standing y el físico también importa. Pero me hubieran gustado hacer otro tipo de papeles, que no solo de abuela Herminia", afirmó.

De hecho, tras una pregunta de Gonzo, la actriz reconoció que alguna vez solicitó la muerte de su propio personaje, pero no hay forma. "La gente haría un montín, Herminia es algo que está ahí", explica.

"No tengo más remedio", añadió: "Tengo un estatus que está muy relacionado con la serie".

Galiana cargó también contra la muerte en la serie de Juan Echanove, con quien guarda una buena relación. "Me pareció lo más injusto de la vida", indicó.

Con quien no parece tener tan buena relación es con Ana Duato e Imanol Arias, hija y yerno en Cuéntame: "Nos llevamos muy bien. Imanol y yo nos queremos mucho. Ana y yo somos como madre e hija, pero solo cuando estamos trabajando. Cuando se acaba la temporada de la serie, cada uno se va para su lado. Fuera de la serie no tenemos ninguna relación".

MASTERCHEF. Galiana reconoció que le han ofrecido participar en Masterchef celebrity, pero se mostró muy contraria al programa. "No iría aunque me ofrecieran todo el oro del mundo, no tiene rigor. Lo más importante de la cocina es la lentitud. No pongo un pie ahí, ni loca".