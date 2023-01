Marc Anthony se casa en Miami con la modelo Nadia Ferreira

El salsero Marc Anthony, de 54 años, se casa este sábado en la ciudad de Miami (Florida) con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, de solo 23 primaveras, en la que será la cuarta vez que el artista neoyorquino de padres puertorriqueños pasa por el altar.

Medios locales divulgaron una invitación de la boda del evento. Además, la ceremonia fue confirmada por la artista mexicana Salma Hayek durante la alfombra roja de su más reciente película, Magic Mike, junto a Channing Tatum.

Al ser preguntada sobre la boda de su amigo, la mexicana, de 56 años, confirmó su asistencia. "Sí, claro que voy a ir, no me vayas a meter en un lío o que sea un secreto porque yo no le dije a nadie", indicó.

"Mira, me quedó perfecta esta alfombra roja en Miami, justo a tiempo, entonces vamos a tener un muy buen fin de semana. A bailar salsa y ahí sí que se va a bailar salsa", destacó confirmando así los rumores sobre el nuevo enlace del neoyorquino.

Marc Anthony no es precisamente nuevo en este tipo de enlaces, ya que estuvo casado en tres ocasiones anteriormente antes de dar el "sí quiero" en esta ocasión con Ferreira. Algunos medios, no obstante, aseguran que la boda se habría celebrado hace justo una semana y que este sábado es la celebración del enlace.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram hace meses una imagen en la que mostraba el anillo con el que el cantante le pidió matrimonio.

El neoyorquino vuelve a probar suerte después de tres intentos, el primero con la que fuera Miss Universo en 1993 y actriz puertorriqueña Dayanara Torres, en una ceremonia celebrada en Las Vegas (EE UU) en 2000, fruto de la cual nacieron Cristian y Ryan Muñiz.

Volvió a repetir en 2004 con la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López en Los Ángeles, relación de la que nacieron los mellizos Maximilian David y Emme Maribel.

La última boda del salsero tuvo lugar en 2014 al contraer matrimonio con la modelo venezolana Shannon de Lima en La Romana, un lujoso enclave de la República Dominicana.

Ferreira, que llegó a ser finalista de Miss Universo, divulgó a través de su cuenta en Instagram que junto a su madre, Ludy Ferreira, y su mejor amiga, Gisela Airibas, viajaron a Nueva York a escoger su vestido de novia en el taller de Galia Lahav, diseñadora que ha vestido a famosas como Beyoncé y Paris Hilton.

Algunos comentarios recogidos por distintos medios apuntan a que la modelo estaría embarazada y a que el matrimonio formado por David y Vistoria Beckham serán los padrinos de boda en Miami.