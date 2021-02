Mar Torres, destrozada por recibir comentarios "muy duros" tras subir una foto en bikini

Mar Torres, influencer, exnovia de Froilán y heredera de la compañía ElPozo, ha denunciado este martes en su cuenta de instagram ser víctima de comentarios muy duros por parte de sus seguidores, que la han calificado, entre otras cosas, de ser una "prostituta".

Torres ha publicado un vídeo en el que, entre lágrimas, confiesa sentirse perpleja y desilusionada por la situación.

"He recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí, por así decirlo, familiares o personas que he ayudado en su día, por la foto que subí el otro día en ropa interior, que no lo veo nada mal”, explicó la ex de Froilán.

Mar pidió "solamente respeto": "Hoy en día todo el mundo puede hacer lo que le da la gana con su vida, su cuerpo y con todo. No entiendo por qué hay que estar machacando a la gente de esta manera, que todo el mundo tenemos un corazón y cabeza", comentó.

La influencer recalcó que las personas tienen sentimientos y, aunque todo parezca "muy bonito en Instagram", no siempre lo es.