¿Cómo fue su debut en el programa El intermedio?

Fue con la entrevista que le hice al partido Nosotros de Cataluña, un partido bastante conservador, muy de ultraderecha. Entonces, yo me tenía que camuflar en el papel de un periodista de ultraderecha que se considera centrista. Al principio la entrevista la recuerdo muy agotadora pero a la vez muy divertida porque estar ahí disfrazado de una persona tan alejada a mí y conseguir que la otra persona me creyese y me tomase en serio fue muy interesante. Además, a estos partidos nadie les da voz porque son tan extremos que nadie sabe cómo piensan y esta fue una oportunidad para dar constancia de que existen en España

Aunque se disfrace con otros personajes, ¿qué queda de Manuel Burque en cada entrevista que hace?

Yo soy bastante yo normalmente, creo que lo de El intermedio es lo que más se aleja de mí. Yo en Radio Gaga o en A vivir que son dos días soy bastante yo. No hay mucha diferencia de cómo soy en antena que fuera. Por eso a mí lo de El intermedio me alucina y me lo estoy pasando muy bien porque es un humor arriesgado el hacer reportajes a través de un personaje. En ese papel, yo soy medio actor, medio cómico.

¿Cómo se encuentra la cultura en España?

Es un tema súper complejo definir qué es cultura. Cultura es la comida, los estilos de música, los carnavales, la literatura, el cine, la televisión... es todo. Hay ciertos tipos de cultura que aquí sí se protegen pero en general, en las últimas décadas, no se ha amparado mucho porque por ejemplo, el cine ha sido totalmente abandonado; el teatro, los actores no tienen muchísimas ayudas para poder trabajar. España sigue teniendo la opinión pública de que los actores son vago. En vez de dedicarse a algo de provecho, lo que quieren es vivir de la farándula y hacerse actores. Entonces no hay un respeto, aunque esté creciendo en la actualidad. Ahora bien, esto no es culpa de la gente que opina así sino del Estado. Un Estado que proteja y ampare bien a los artistas y la cultura provoca que el resto de la sociedad crea en ella y los defienda. Esto pasa en Francia ya que es de carácter público la buena opinión que se tiene de aquel que se dedica al mundo de la cultura. Es una especie de devoción hacia ellos. Aquí aún queda mucho por crecer aunque se esté fomentando pero se necesita mucho más apoyo por parte del Gobierno porque una sociedad que es más culta es más crítica.

Si nos centramos en su carrera profesional, ¿en qué se encuentra trabajando ahora?

Estoy a punto de estrenar un programa en Cadena Ser, estoy escribiendo una película de comedia-acción y otra de animación. Además actuaré en una serie de comedia-dramática. La próxima temporada volveré a El intermedio y A vivir que son dos días. Muy importante es que a partir de septiembre empezamos a grabar la tercera temporada de Radio Gaga.

¿Una película que volvería a ver una y otra vez?

The Chaser, de Nah Hong Jin.

¿Una película que no volvería a ver de nuevo?

Cualquier película que fomente el machismo.

¿Comedia o drama?

Drama.

¿Una canción que ahora no para de escuchar?

Un jardín de Delaporte

¿Una canción que deteste?

Cualquier canción de Maluma.

¿Qué libro está leyendo ahora?

Ahora estoy leyendo Las chicas, de Emma Cline.

¿Cine o televisión?

Elegiría cine y televisión siempre que sea ficción. En cine intentaría trabajar el thriller y en televisión la comedia urbana o la comedia dramática.

¿Qué relación mantiene con Galicia sabiendo que nació en Santa Cruz de Tenerife?

Yo nací en Santa Cruz de Tenerife porque mi madre es de allí pero a los dos años me vine a Galicia. Es en A Coruña donde viví mi infancia y adolescencia. Por ello mis vínculos son hacia Galicia, de hecho yo voy con la bandera gallega allá por donde vaya.

¿Regresa en verano a sus tierras gallegas?

Si no lo hago, mis padres me matan.

¿Qué hay del humor en su día a día?

Me parece que hay mitad y mitad entre drama y humor porque soy una persona muy dramática que siempre hace tragedia de todo. Al mismo tiempo que hago tragedia utilizo la comedia para exagerarla con lo cual del drama sale la comedia constantemente es un círculo vicioso

En cuanto a su actitud, ¿es completamente diferente a lo que podemos ver en la pantalla?

Yo soy bastante similar a lo que se ve. Creo que soy igual de afable que parezco, no me considero un tipo serio pero tampoco voy contando chistes todo el rato.