Manu Tenorio y Podemos se enzarzan por unos supuestos "inquiokupas"

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha acusado al cantante Manu Tenorio de alentar el "falso discurso de la okupación" y de "desprestigiar" a los inquilinos de una vivienda de su propiedad en Sanlúcar de Barrameda, al denunciar supuestos impagos del alquiler.

Así lo ha expresado en rueda de prensa este lunes para aludir al "tan sonado caso" de Tenorio, que en declaraciones a Antena 3 sostuvo que estaba padeciendo una "inquiokupación" y que hace un año que no le pagan el alquiler del piso.

Es realmente impresionante la situación en la que me encuentro. Desde hace ya más de un año estoy lidiando con unos inquiocupas , y hasta ahora no he encontrado una manera eficaz de desalojarlos. Ni dándoles tiempo ni llegando a un acuerdo. Nada no me dan ninguna opción