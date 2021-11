Manel Navarro relata el acoso que sufrió tras su participación en Eurovisión

Con tan solo 21 años un joven Manel Navarro se subió al escenario de Kiev para interpretar, con ganas e ilusión, Do It For Your Lover el tema elegido para representar a España en el festival de Eurovisión.

Tras varios meses de mucho trabajo y sacrificio el desenlace final no fue el esperado y un desafortunado 'gallo' situó al catalán al fondo de la tabla de la clasificación y en el ojo del huracán. En apenas minutos, su interpretación se hizo viral y su nombre se convirtió en trendin topic.

Lo que parecía ser un momento puntual propiciado por un error imposible de solventar se acabó convirtiendo en una pesadilla. Insultos, amenzas de muerte o agresiones, fueron algunas de las improperios que tuvo que aguantar a su vuelta a Madrid.

💗 Gracias a las chicas de Freeda por esta charla tan bonita y poder contar parte de mi historia 💗



Video completo: https://t.co/E1Dmzy0fDl pic.twitter.com/W85tFfznRH — Manel Navarro (@ManelNMusic) November 7, 2021

Después de cuatro años de silencio ha decidido conceder una entrevista para contar cómo le ha afectado este momento a su vida y a su carrera: "Después de Eurovisión regresé a Madrid, y ahí fue donde vi la grandeza del asunto. Tú vas tan tranquilo por la calle, y si no iba con la guitarra no pasaba nada, pero a la que salía con ella de ensayar y tal, me caía de todo. Era una locura".

Con estas palabras ha relatado una dura etapa que, como él mismo expone, logró superar sin ayuda psicológica aunque confiesa fue "un grave error". De la misma manera, aprovecha la entrevista y su experiencia para enviar un mensaje sobre el bullying detallando que la clave está en no hacer caso a los haters para que poco a poco se vayan cansando.

En la actualidad, con un look y un estilo muy diferentes, el cantante sigue con su trayectoria musical y acaba de estrenar su nuevo single 'Pierda'.