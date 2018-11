Maluma deja la música para dedicarse a la meditación y al yoga

El famoso y polémico artista colombiano Maluma, ha anunciado que deja temporalmente la música. El joven de 24 años ha explicado que necesita un retiro espiritual, en el que dedicarse a meditar y a hacer yoga.

A través de su cuenta de Instagram (en la que cuenta con casi 37 millones de seguidores), Maluma ha explicado los motivos de su parón: “Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”.

Maluma es todo un ídolo internacional a su temprana edad y parece que la presión le ha pasado factura. Aún así parece que el retiro espiritual será corto y sus fans podrán disfrutar del joven dentro de poco.