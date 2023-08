Malú habla de Rivera tras la ruptura: "No es culpa de nadie, no es malo ni bueno"

"No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero, a veces, no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible". Con estas palabras en la revista Elle, Malú ha roto su silencio sobre el punto final de su relación con Albert Rivera.

"Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien. Aunque, evidentemente, es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza", añadía, matizando que sigue creyendo en el amor. "Creeré siempre. Pero no solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... Creo en la pureza del amor. El amor mueve el mundo", añade en la publicación.