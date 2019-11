Malú, "contenta" con la decisión de Rivera

Albert Rivera no dudó este lunes en acordarse de su pareja, la cantante Malú, durante el anuncio de su retirada de la vida política. "Yo tengo vida, la tuve, la tengo y la tendré lejos de la política, con mucho respeto a lo que hacéis, pero también creo que ha llegado el momento de servir a otra gente", decía, para proseguir: "De servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen; de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban; a mi pareja, que ha estado aguantándolo todo, contra viento y marea en todo momento; a mis amigos, que me veían la tele, y quiero que a partir de ahora me vean en una reunión con ellos, tomando un vino; y a todos vosotros, compañeros".

Las emotivas palabras del hasta ahora líder naranja han avivado los rumores de un posible embarazo de la cantante, que saltaban a raíz de un comentario de Rivera en el debate y que se ven ahora potenciadas por comentarios de revistas como Hola que señalaba que a ambos les quedan ahora "momentos muy especiales por vivir". Al margen de este punto, la prensa nacional señala este lunes, citando al entorno de la cantante, que Malú está "contenta" con la decisión de su novio y que lo ha apoyado en todo momento. Otros van más allá e indican que la artista, además, estaría aliviada porque no le hacía especial emoción una hipotética vida en Moncloa.