Malú, Bisbal, Rosario y Melendi regresan a 'La Voz' en su décimo aniversario

La cuarta edición de La Voz aterrizará próximamente en las noches de Antena 3 con novedades entre las que se incluye la vuelta de los coaches originales del formato: David Bisbal, Melendi, Rosario y Malú, que acompañarán a los cuatro de esta edición.

Con motivo del décimo aniversario del programa, que volverá a conducir Eva González, los integrantes que activaron los pulsadores en 2012 volverán juntos al plató en la fase de Último Asalto, tras las batallas, para formar equipo con los coaches de la presente edición: Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco.

"Su rol no será el mismo que el que hacían cuando estaban en el programa, pero estarán para apoyar, que no asesorar. Será todo súper especial", ha explicado Encarna Pardo, directora de Boomerang TV, durante la presentación de esta nueva temporada.

De esta manera, quedarán emparejados: Luis Fonsi con David Bisbal, Pablo López con Malú, Laura Pausini con Melendi y Antonio Orozco con Rosario. A todo esto, también habría que sumarle el grupo de asesores que participarán en el programa con una especial novedad y es la presencia de Raphael, quien se estrena por primera vez en el formato y que irá en el equipo de López.

Por su parte, Lola Índigo, que ya hizo el papel de consejera de Sebastián Yatra en La voz Kids estará con Fonsi, Mala Rodríguez volverá a sentarse con Orozco después de haberlo hecho en La Voz 2020 y Vanesa Martín quien también ha participado en varias ediciones del show infantil, en esta ocasión brindará su ayuda a Pausini.

En este sentido, la artista italiana, ha declarado que es "realmente feliz" en este programa al que califica como su "casa": "No me siento como en una cárcel, cosa que en otros programas sí. Aquí nunca me han dicho que apriete un botón por una persona, todo lo que hago es de corazón y eso se ve reflejado luego en las casas", ha añadido.

En esta misma línea, Fonsi ha destacado que todos los artistas forman "una familia".

"Conozco poca gente, que después de estar 12 horas trabajando se quiera quedar otras cuatro horas más, y nosotros lo hacíamos. Sacábamos la guitarra y disfrutábamos del momento", ha concluido.