Malena Gracia acudió este jueves al tanatorio de la Avenida de los Naranjos de Valencia para despedirse de su expareja y amigo Paco Arévalo. Sin embargo, la artista vivió un mal trago a causa del mal trato que le dispensó la familia del humorista. "Se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba", declaró a los medios a la salida de las instalaciones.

Visiblemente afectada por la situación, Malena Gracia no ha querido ofrecer demasiados detalles sobre lo que ocurrió en el interior del interior, pero ha querido dejar claro que ella no tiene "maldad" y que "siempre" ha estado cerca de Arévalo "apoyándole". "No me merezco esto después de tantos años junto a él, estoy harta de desprecios", dijo.

Malena Gracia, exnovia de Arévalo, abandona entre lágrimas el tanatorio tras el trato recibido por la familia del humorista: "Se han portado muy mal. No me merezco esto después de tantos años junto a él. Estoy harta de recibir desprecios" https://t.co/1a0LPg1Elq pic.twitter.com/Ds37CmnPTV January 4, 2024

"Yo les consideraba de mi familia", explicó refiriéndose a los allegados del humorista, "pero veo que a mí nunca me han querido".

Por todo ello, y a pesar de que Malena Gracia dice "querer igual" a Arévalo, la artista ha decidido no acudir al funeral, que se celebrará este sábado.

Paco Rodríguez, hijo de Arévalo: "Siempre vivió para sacar una sonrisa"

Paco Rodríguez, hijo de Paco Arévalo, atiende a los medios a su llegada al tanatorio. MIGUEL ÁNGEL POLO (EFE)

Por su parte, Paco Rodríguez, hijo de Arévalo, quiso recordar este jueves que su padre "siempre vivió para sacar una sonrisa" y, por ello, espera que "todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática" que era, "capaz siempre de tener una sonrisa para cualquiera".

En el tanatorio de la Avenida de los Naranjos de Valencia, donde familiares y amigos se están acercado este jueves a dar el último adiós al cómico, Paco ha contado que la muerte de su padre ha sido muy "repentina", en cuatro días, ya que parecía que tenía gripe, respiraba mal –ya había pasado mal el coronavirus– y fue empeorando. "No comía, estaba mareado... Ayer –por el miércoles– entré varias veces a llevarle zumo y otras cosas y la última vez ya no me contestó, nos había dejado", ha explicado. Están esperando a que les confirmen si la causa de la muerte fue una autopsia.

El hijo del cómico ha recalcado que su padre fue un "referente en todos los aspectos" –trabajaron juntos "muchísimos" años– y que les ha dejado a él, a su hermana Nuria, y a toda la gente que lo quería, que son "muchos", un "vacío enorme".

Al respecto, ha recalcado que era "un hombre, dentro de la profesión, muy querido, muy respetado y muy amigo de sus amigos y de todos los artistas", de los que ya está recibiendo llamadas de pésame y que este viernes asistirán al funeral porque "una persona como él merece estar arropado en estos momentos". Preguntado por si Bertín Osborne ya le había llamado durante la mañana, ha señalado que "el que hablaba con él era mi padre, son amigos de toda la vida, últimamente no era una relación tan fluida, pero sí se llamaban de vez en cuando y de momento aún no me ha llamado, supongo que me llamará, y que vendrá".