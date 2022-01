La mala racha de Christian Gálvez continúa: al quirófano tras hacerse pedazos la clavícula

Christian Gálvez no atraviesa su mejor momento. Tras su dolorosa separación de Almudena Cid tras 11 años de matrimonio, el presentador ha desvelado que ha tenido que pasar por el quirófano tras sufrir un aparatoso accidente jugando al fútbol en el que se rompió la clavícula. A través de su cuenta de Instagram, Gálvez relató lo vivido con un emotivo mensaje, ilustrado con la imagen de una camiseta de Kroos, su jugador del Real Madrid favorito.

"El viernes 3 de diciembre la vida, por uno u otro motivo, me paró. Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula", empieza. "Ese día llevaba la camiseta de Kroos, mi futbolista favorito del Real Madrid . Me la había regalado mi amigo @marcosjimenez_jimenez", prosigue en el post, que acumula más de 12.000 'me gusta' en la citada red social.

"Al llegar al hospital, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían. Semanas después, y tras la implantación de 12 tornillos de titanio en la clavícula, comienzo la rehabilitación, estoy feliz y sé por qué tuve que parar", explica Gálvez, para a continuación agradecer el bonito gesto de su progenitora. "Hoy mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí. He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias mamá", escribió para acabar con una bonita felicitación de cumpleaños a su madre.

Los mensajes de apoyo de sus muchos seguidores inundaron la red social, y a ellos se sumaron numerosos rostros conocidos de la televisión, como Dani de la Torre, Roberto Leal, Jesús Vázquez, Carlota Corredera, Marisa Martín Blázquez, Sandra Barneda, Boris Izaguirre o Mercedes Milá, entre muchos otros.