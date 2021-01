Makoke será abuela a los 51 años en julio. Su hijo, Javier Tudela, espera su primer hijo junto a su novia, Marina. La joven pareja mantiene una relación desde 2017.

La noticia la adelantó Kiko Hernández en Sálvame y ahora ella se convierte en portada de Lecturas. La exmujer de Kiko Matamoros comparte entrevista con el futuro padre. "Marina está de tres meses. Creo que hasta que no nazca no me lo voy a creer", dice el joven en la revista.