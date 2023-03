El Mago Pop compra el teatro más grande de Branson, en Misuri

Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop, ha comprado el Encore Theater, el teatro más grande de la ciudad de Branson, en Misuri (Estados Unidos), que a partir de ahora pasará a llamarse Branson Magic Theater, según ha informado este lunes el artista.

El Mago Pop ha hecho este anuncio en el teatro que compró hace cuatro años en Barcelona, el Teatro Victoria, en una rueda de prensa convocada para informar de su próximo debut en Broadway, concretamente en el Ethel Barrymore Theather de Nueva York, donde presentará su actual espectáculo, Nada es imposible, a partir del próximo 17 de agosto.

En el transcurso de este encuentro con la prensa, Antonio Díaz ha dado la noticia de la compra de este gran teatro de 2.800 butacas en Branson, una ciudad de Estados Unidos especializada en teatro familiar, que es uno de los principales destinos turísticos de los estadounidenses, con más de 10 millones de visitantes al año.

"Probablemente hoy es el día más importante profesionalmente de mi vida. Estoy cumpliendo un sueño", ha dicho Díaz, visiblemente emocionado.

"Yo sueño con teatros –ha añadido–. Mientras otros miran Idealista y buscan la casa de sus sueños, yo busco teatros, y a mí me puede la ilusión".

Antonio Díaz ha aclarado que el Encore Theater es un edificio construido inicialmente como centro de convenciones que "está listo para entrar", pero que quiere "customizarlo un poquito" antes de reabrirlo en mayo de 2024.

Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Barcelona. TONI ALBIR (EFE)

Según ha explicado, su próximo estreno en Broadway es sólo el principio de lo que quiere que sea una "una carrera a largo plazo" en Estados Unidos.

Para ello necesita "una base de operaciones, porque nuestros espectáculos son muy complicados a nivel técnico".

"El Teatro Victoria de Barcelona es mi casa –ha aclarado– y yo quiero seguir estando aquí unos meses al año, pero otros meses estaré en Estados Unidos, y no sólo en Broadway, donde me gustaría recalar uno o dos meses al año, sino también en esta nueva base de operaciones en el centro de Estados Unidos que me permite estar a pocas horas en coche de millones de personas".

El artista y empresario teatral no ha querido concretar cuánto le ha costado el teatro de Branson, pero ha puntualizado que lo ha comprado "solo, sin socios financieros", y que "el coste es alto, pero nos lo podemos permitir porque nos está yendo muy bien".

El Mago Pop es el artista español que más entradas ha vendido durante los últimos cinco años, más de 2,8 millones hasta hoy.

Su actual espectáculo, Nada es imposible, ha estado en varias ocasiones en Madrid y Barcelona, y ahora mismo está en el Teatro Victoria de la capital catalana, de la que se despedirá el próximo 23 de abril para viajar a Estados Unidos.

Veinte personas del centenar que forman parte del equipo de El Mago Pop aterrizarán el mes que viene en Branson, donde prepararán el estreno en Nueva York, ciudad en la que sólo dispondrán de una semana para instalar su complicado montaje técnico.

Tras cinco semanas en Broadway, El Mago Pop volverá a Barcelona en octubre y pasará la Navidad en su Cataluña natal, antes de inaugurar el Branson Magic Theater en mayo de 2024, según sus planes.

"Es como un sueño –ha insistido Díaz–. Hace solo diez años éramos dos en el equipo, el técnico y yo, y tenía dificultades para pagar al técnico, y ahora me parece increíble cuando me dicen que el público que ha visto Nada es imposible es como si hubiera actuado 200 días seguidos en el Palau Sant Jordi y, además, las cosas van tan bien que puedo iniciar la aventura americana. Si las cosas se tuercen haremos como el acordeón, pero ahora mismo estoy muy ilusionado".