La madre de José Luis Losa: "Perdió a su mujer y eso pudo con él"

Tal y como les relatábamos este sábado, el televisivo José Luis Losa, el popular albaceteño que participó en MasterChef 4 y ganó la edición de 2017 de Supervivientes, era hallado muerto en su vivienda de la localidad albaceteña de Munera. Losa había perdido a su mujer, Inma Simarro, el pasado mes de abril a causa de un infarto.

Desde el espacio Viva la vida se ponían en contacto con la madre del finado, que ofrecía un duro testimonio sobre los últimos meses de su hijo, en los que no paraba de repetirle que estaba "muy solo" y que no sabía qué iba a ser de él. "Nos ha afectado tantísimo, yo no me lo creo. Era un trabajador nato como la copa de un pino. Ha perdido a su mujer y eso ha podido con él", señaba su progenitora.

Munuera, la localida de Losa, ha decretado dos días de luto tras su pérdida. La pareja tenía dos hijos.