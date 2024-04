El actor Luis Zahera hace un alto en su carrera por un problema de próstata

El actor Luis Zahera hará un alto en su carrera por un problema de salud derivado de la próstata, según indicó en una entrevista en El Mundo. "El éxito me metió en la rueda de hámster y me olvidé de mirar a los lados. Ahora la salud me ha fallado y voy a frenar", reconoció el famoso actor.

Zahera achaca este problema también a la edad y a la alta carga de trabajo que tiene últimamente, al no parar de encadenar distintos papeles en series y películas. Precisamente, hace unos días acaba de estrenarse Pájaros, una cinta donde, curiosamente, su papel no es de malo y con la que fue galardonado en el último festival de cine de Málaga como mejor actor.

"Dejé de orinar, me tuvieron que sondar y tenía que dormir con una bolsa que hoy [por el martes] me retiran. La verdad es que me quedé completamente shockeado, como dicen los jóvenes ahora", explicó el actor en la entrevista de El Mundo.

Luis Zahera se vio obligado a suspender las funciones de un monólogo que tenía previstas en Madrid y Barcelona, debido a este problema de salud. Sin embargo, en cuanto pueda, piensa seguir trabajando.

"Si lo pienso fríamente, llevo mucho tiempo viviendo de esto, he alcanzado cierto estatus y tengo que parar un poco la maquinaria", reconoce el actor. De todas formas, también cuenta que, siempre que pueda hacerlo, volverá dado que no se puede permitir dejar de trabajar porque siente que tiene una obligación con el público.