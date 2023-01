Luis Zahera salvó anoche la honra gallega en los Premios Feroz tras ser el único de los nominados patrios que finalmente se trajo el premio para casa. "Muchísimas gracias. Es bastante "Feroz" el personaje, así que está justificado. ¡Gracias!".

Fue por el papel que interpretó en As bestas, en franca lid con su compañero de reparto y rival en la misma categoría en los Feroz, Diego Anido. Ambos interpretan a los hermanos Xan y Lorenzo, en este drama rural rodado en escenarios de Becerreá, que permitió a Zahera el sueño de "grabar un western", como la calificó dirigiéndose al director Rodrigo Sorogoyen.

"Es una película que nos está dando muchas alegrías", agregó el actor gallego, quien fue más allá al señalar que "todo es gloria bendita con esta película".

La prometedora noche gloriosa de As bestas, la gran favorita con diez nominaciones, se quedó reducida en la práctica a tres galardones, aunque uno de ellos fue el de mejor película dramática del año. Un galardón que equilibró la balanza tras recaer la dirección en Carla Simón por Alcarràs.

La suerte de Zahera no se trasladó al resto de gallegos presentes anoche en el Auditorio de Zaragoza, que regresaron a casa con las manos vacías.

El actor Luis Tosar y su pareja, la actriz chilena María Luisa Mayol, a su llegada a los Premios Feroz. JAVIER CEBOLLADA (EFE)

Así le ocurrió al lucense Luis Tosar, que por su rol en En los márgenes optaba a mejor interpretación masculina, un galardón que finalmente fue a manos de Nacho Sánchez por Mantícora.

La actriz Nerea Barros a su llegada a los Premios Feroz. EFE

Otro tanto les sucedió a los rabadenses hermanos Coira, que vieron como la candidatura de Rapa no convencía lo suficiente frente al empuje de la serie triunfadora de la noche, La ruta, que se alzó con tres de los premios a los que optaba.

La compostelana Nerea Barros tenía en la inspectora Elena Blanco de La novia gitana su baza para ganar, pero fue Claudia Salas la que subió al escenario a recoger el premio por La ruta.

Al escenario también subió Pedro Almodóvar para recoger el Feroz de Honor, un premio que tenía que "dedicárselo a todas las personas que han trabajado conmigo, que son muchas, que no podré nombrar, pero también a Agustín Villaronga, que debería ser él quien recogiera el galardón de honor y no yo".

El director Pedro Almodóvar recibe el Feroz de Honor. JAVIER CEBOLLADA (EFE)

Palmarés

Exigua cosecha de As bestas

Feroz de Honor: Pedro Almodóvar

Película dramática: As bestas

Película de comedia: Competencia oficial

Directora: Carla Simón por Alcarràs

Actor protagonista: Nacho Sánchez por Mantícora

Actriz protagonista: Laia Costa por Cinco lobitos

Actor de reparto: Luis Zahera por As bestas

Actriz de reparto: Susi Sánchez por Cinco lobitos

Serie dramática: La ruta

Serie de comedia: No me gusta conducir

Actor protagonista de serie: Juan Diego Botto por No me gusta conducir

Actriz protagonista de serie: Claudia Salas por La ruta

Actor de reparto de una serie: David Lorente por No me gusta conducir

Actriz de reparto de una serie: Patricia López Arnaiz por Intimidad

Arrebato de Ficción: La piedad, de Eduardo Casanova

Arrebato de No Ficción: La visita y un jardín secreto, de Irene Borrego

Guion de una serie: Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada por La ruta

Guion de película: Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

Música original: Olivier Arson por As bestas

Mejor tráiler: Marta Longás por Cerdita

Mejor cartel: Carlos Vermut por Mantícora