No se le olvide: este miércoles es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Las redes sociales y los servicios de mensajería están plagados de bromas que intentan confundirnos, que creamos noticias que no lo son. La provincia de Lugo no es una excepción y algunos ya se han lanzado con alguna chanza.

Luis Enrique, ¿nuevo vecino de Lanzós?

Una portada de Sport nos revela que Luis Enrique se refugia en Lanzós para olvidar lo ocurrido con la selección española. Además, el entrenador habría comprado una nueva casa en la localidad. "Pasaré Nochevieja en la Casa Escuela", confiesa.

Borja Fernández, a por el Atlético Escairón

El Atlético Escairón informa en su Facebook de que el exjugador gallego Borja Fernández podría estar interesado en la compra del club. Según el actual presidente, la venta al futbolista afincado en la Ribeira Sacra estaría muy avanzada. El alcalde, Carlos Armesto, también valora positivamente la operación, pues en la transacción está incluido el estadio.

Panadería Pallares, despachada por robots

"A partir do 1 de xaneiro despacharemos exclusivamente con robots". Así ha anunciado la panadería Pallares de Sarria que de ahora en adelante los clientes tendrán que tratar con robots. Por otra parte, invita pide ayuda para ponerles nombre.