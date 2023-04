Lucía Pérez, sobre su 'encontronazo' con Edurne en 'Luar': "Fue un poco de mal gusto"

La cantante Lucía Pérez revivió su encontronazo con Edurne en un Luar hace siete años.

Preguntada por Malbert en el podcast La Red Room, la artista de O Incio recordó que en 2016 coincidió con la jurado de Got Talent en el programa de TVG y esta tuvo un comportamiento "de mal gusto", en palabras de la cantante gallega. Según explico, el programa les propuso cantar un tema juntas y ambas accedieron pero, finalmente, Edurne decidió no participar en la actuación conjunta sin dar explicaciones a su compañera.

Lucía Pérez indicó que estuvo "esperando una hora" a que Edurne finalizase su prueba para preparar la actuación conjunta. Sin embargo, al concluirla, la madrileña habló con Gayoso y este, seguidamente se dirigió a la gallega para comunicarle que "finalmente, Edurne no quiere hacer nada juntas". "Yo me quedé con una cara... Si no quería, podría haberlo planteado antes", apuntó la artista, molesta porque "ni ella ni nadie de su equipo" habló directamente con ella.

El mal rollo entre LUCÍA PÉREZ y EDURNE 👀



Nuevo programa de #LaRedRoom en @PodimoSpain este enlace con 30 días gratis: https://t.co/4vjeSxnMhE #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/PS6wdNxMAw — MALBERT (@ItsMalbert) April 19, 2023

Tras el incómodo momento, Lucía Pérez le contó lo sucedido a un eurofán que estaba en el ensayo. "Empezó a poner cosas en Twitter y yo puse lo que había sentido".

Como veo que muchos me preguntáis qué pasó el viernes con @Edurnity yo quiero aclarar que desde el programa se nos propuso cantar juntas... — Lucía Pérez (@LuciaPerezMusic) April 3, 2016

...Por mi parte puse todas las facilidades desde un principio el resto ya lo podéis deducir.MUchosss besos y que no pare la música!! — Lucía Pérez (@LuciaPerezMusic) April 3, 2016

No soy de dar consejos, pero antes de juzgar hay que estar MUY seguro de la verdad!! Y ahora también podéis deducir...😉 — Edurne (@Edurnity) April 3, 2016

Durante la entrevista, Lucía Pérez también admitió que no tiene "muy buena conexión" con el cantante ourensano Luis Cepeda. "Él y yo tampoco nos llevamos bien, ahora un poco mejor. Yo comentaba OT y él no me caía bien, pero le ha dado tiempo a madurar", apuntó.

"Muy pocas veces aparecí en RTVE tras salir de Eurovisión"

Malbert destacó que Lucía Pérez fue "la primera gallega en pisar el escenario de Eurovisión", aunque "no fue el sueño que imaginaba" ya que, por decisión del jurado, representó a España con la canción que ella más odiaba: Que me quiten lo bailao

"A los demás concursantes les dieron su canción favorita y a mí no. Ahí empezó la diferencia respecto a los demás", explicó la gallega, que pese a todo define su paso por Eurovisión como "brutal".

"¿Soy yo o a ti te tienen un poco marginada? Siendo yo eurofan me da la sensación de que te tienen apartada", le expuso Malbert. Su respuesta fue clara: "A los hechos me remito. Muy pocas veces aparecí en RTVE después de salir de Eurovisión. Creo que fui demasiado buena y me dieron por donde no me esperaba. No creo que me vetaran, pero es verdad que no aparecí muchas veces más, y otros artistas sí",

"Gracias a la canción todos los años voy a tres ciudades de Europa y me hago un bolo"

La cantante de O Incio aseguró que gracias al éxito de Que me quiten lo bailao todos los años tiene varios conciertos en Europa. "Son fiestas que organizan empresas o eurofans e invitan a exrepresentantes", cuenta Lucía Pérez, que cree que "eso es lo maravilloso que trae Eurovisión. Después de tantos años, seguimos vivos".

"Blanca Paloma tiene una canción muy poderosa"

Para finalizar la entrevista, Lucía Pérez recomendó a Blanca Paloma, representante este año de España en Eurovisión, que "viva todo el ambiente y que disfrute". "Disfrutar. Es una experiencia tan brutal… si tiene que ir a una fiesta, que vaya. Tenemos la mejor arma para hacer disfrutar a la gente, las canciones, y ella tiene una muy poderosa", apuntó Lucía.