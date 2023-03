Lucía Etxebarria: de la "encerrona" en el 'Chester' al encuentro con su madre fallecida

Este martes la invitada al Chester de Risto Mejide fue la escritora Lucía Etxebarria. Muchos espectadores alabaron su paso por el espacio televisivo de Cuatro, pero ella misma no. Etxebarria, directamente, no vio el programa.

¿El motivo? La escritora sintió que fue llevada a una "encerrona" por el programa. "Me sentí tremendamente incómoda. No culpo a Risto porque ese es el estilo de Risto y yo sabía a lo que iba. Aun así, no pude prever el nivel de lo que yo interpreté como ataques. Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido".

La escritora insistió en que "nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación con el libro Mujeres extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años. Habría dado tiempo de interponer demanda".

Según publica en Instagram, "no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, y me encontraba profundamente incómoda. Salí de allí llorando y pensando que todo había sido una encerrona".

Encuentro con su madre fallecida

Este miércoles Lucía Etxebarria ha publicado un hilo en Twitter donde ha narrado la compleja situación que atravesó esta noche, durante la emisión del programa. "Intenté dormir, pero cada media hora me despertaba porque no podía respirar. En una de estas, me encontré a mi madre al lado de la cama, tan bella como cuando era joven (mi madre falleció este año)".

Ayer me llamó Tonino y me preguntó si iba a ver lo de Risto. Le dije que estaba súper enferma, que no hacía más que toser, y que apenas podía respirar. Que me lloraban los ojos y me dolía la cabeza. Y que no pensaba ver el programa de todas formas. Pero en aquel estado, menos. pic.twitter.com/oGSBOP9TJB — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 29, 2023

Prosigue: "Obviamente vais a pensar que era un delirio provocado por la fiebre, pero si esto fuera una novela latinoamericana o japonesa, nadie dudaría de que efectivamente era mi madre que me venía a contar algo. No, no me dijo absolutamente nada".

"Esto apunta a la teoría de que realmente era el fantasma de mi madre, porque mi madre me conoce y sabe que si hubiera dicho algo me habría matado del susto", señala.