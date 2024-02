Lorenzo Caprile: "Esta chaqueta me la encontré en un contenedor"

La visita de parte del equipo más visible del programa Maestros de la costura al LateXou de Marc Giró sirvió para revelar el origen de algunas prendas del armario del diseñador Lorenzo Caprile. "Esto no es de Humana; es más barato aún. Esto es del contenedor", explicó al ser preguntado sobre la chaqueta que vestía. Más en concreto, "me la encontré en un contenedor de Legazpi", añadió.

El modisto, creador de diseños como el vestido rojo que lució la entonces princesa Letizia en 2004 en la boda de Federico y Mary de Dinamarca, acudió al programa de Marc Giró con Raquel Sánchez Silva y María Escote, compañeras en la sexta temporada de Maestros de la costura.

"No soporto ver la ropa tirada, no lo soporto", subrayó Caprile. "Luego que si la sostenibilidad, que si el calentamiento global... Y no hacemos más que consumir y consumir y consumir. Que te encuentras ropa en los contenedores con las etiquetas puestas", censuró