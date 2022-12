Lorena Castell: "No sé lo que le pudo pasar a Patricia Conde; para mí ha sido increíble"

Como un "viaje de superación personal increíble" y una "experiencia dura, pero superpositiva" ha vivido la presentadora Lorena Castell su paso por Masterchef Celebrity 7, del que ha sido vencedora tras una final en la que elaboró un perfecto menú.

Autoproclamada la "reina del microondas" y de la comida enlatada, nadie apostaba por ella en las primeras semanas, sin embargo, con el paso de los programas, la presentadora fue creciendo y cogiendo "confianza y mentalidad ganadora", dice.

Sobre las habladurías sobre un supuesto boicot que la ganadora le habría hecho a Patricia Conde, la gran favorita del público, en una de las semifinales, apagando su horno aposta, la presentadora lo ha desmentido por completo. Además, agrega que desconoce lo que le pudo pasar a Conde en la prueba de exteriores que hizo que tirara la toalla. "Imagino que cada uno gestiona la tensión y los nervios como puede. Al final cada uno vive aquí su experiencia y no me puedo poner en la piel de los demás, yo por mi parte solo puedo decir que para mí esto ha sido increíble. No sé lo que le pasaría a Patricia porque no tuvimos tiempo de hablar, yo me he enterado de todo esto ahora, porque veo el programa como el resto. En el momento, no gestionas", aclara.

Patricia Conde, que fue la repescada de esta edición, era una de las favoritas para alzarse como ganadora. Sin embargo, la actriz se desplomó cuando disputaba la segunda plaza. A la hora de preparar las elaboraciones no se esforzó, bromeó con sus compañeros e incluso llegó a ironizar a los jueces.

Los espectadores opinaron en redes sociales que estaba boicoteando el espacio. El jurado fue llamando la atención a Conde, pero fue inútil. "Has sido una absoluta decepción. Y lo peor de todo es que, cada vez que te intentábamos reconducir, te tomabas a pitorreo nuestras palabras", le reprochó Jordi Cruz.

La actriz confesó que estaba nerviosa y completamente agobiada: "Me he sentido bloqueada y sobrepasada. También es verdad que me hacía mucha ilusión la chaquetilla, pero sé que ellos [Baqueiro y Escoté] la iban a luchar más y se la merecían más que yo".

Cuando el programa hubo acabado, Patricia Conde trató de explicar lo que le sucedió en la grabación. "Ha habido amor, ha habido guerras. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar". Según aseguró la presentadora, "realmente me bloqueé ante tanta presión, no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y, sobre todo, de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias".

Esta referencia podría señalar al suicidio de la actriz Verónica Forqué, quien apareció muerta poco después de participar en el talent culinario.

"A mí me daba igual estar en el duelo", llegó a decir, y en su explicación de su estado anímico, añadió: "Venía de escuchar un berrinche tremendo de María Escoté por la mañana, que se puso a llorar. Yo empatizo con ella y digo: 'Pues yo también estoy contigo". Sintiéndose aludida, la diseñadora matizó: "Lloré, pero yo quería la chaquetilla", y le recriminó: "Tú no sé qué problema has tenido, que si lo quieres contar lo cuentas".

Manu Baqueiro emociona con su viaje por Galicia

El actor gallego Manu Baqueiro apostó por un menú que proponía un viaje culinario por Galicia. Emocionado hasta las lágrimas, homenajeó a su abuela Amalia o sus veranos en Malpica, estuvo acompañado por sus padres, divorciados, y su hermano, el también actor Alfonso Bassave.