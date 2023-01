Nueva canción de Shakira con dardo a Piqué: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú"

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú" es la frase promocional con la que Shakira ha anunciado en redes sociales su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap, que se publicará este miércoles a las 21 horas de Argentina y a las 1.00 horas de la madrugada del jueves en España.

El mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como una nueva alusión a su ruptura, en junio del año pasado, con el futbolista Gerard Piqué, tras los dos sencillos lanzados en 2022 Te felicito, con Rauw Alejandro y Monotonía, en colaboración con Ozuna.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 🐺 ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

A la espera de conocer la letra entera del nuevo tema, se han filtrado algunos supuestos fragmentos en los que la artista lanzaría además un dardo a la nueva novia del padre de sus hijos, Clara Chía Martí. "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué". Así reza uno de los textos que, supuestamente, formarían parte de la letra del nuevo tema, de ser cierta la filtración.

La nueva canción ha sido anunciada también en las redes sociales de Bizarrap y se podrá ver y escuchar en el canal de Youtube y de Spotify de Biza (Bzrp). A sus 24 años, el argentino es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su última colaboración con el cantante canario Quevedo, BZRP Music Session #53, fue uno de los grandes éxitos del 2022 y ha hecho canciones con artistas como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente.