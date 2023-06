Lluvia de críticas a Susanna Griso por el trato a una reportera

Los micrófonos abiertos jugaron este jueves una mala pasada a Susanna Griso. Durante un directo, mientras la reportera hablaba con un entrevistado, a la presentadora de Espejo Público se le escucha decir: "A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla".

La cara de la joven periodista y del entrevistado –Erik, un joven que se quedó encerrado en el baño antes de que comenzara el examen de las oposiciones– al escuchar el comentario fue un poema. Ambos se giraron a cámara y se quedaron unos segundos en silencio, antes de continuar con la entrevista.

quiso aclarar lo sucedido emitiendo un vídeo y explicando que Griso hablaba con dirección del programa sobre los siguientes contenidos, aunque en las redes sociales no se creen del todo esta versión.Mientras tanto, la joven periodista recibió el apoyo de decenas de usuarios de las redes. Incluso un profesor suyo en lasalió en su defensa: "Marina no sólo es una excelente profesional; también es una gran persona". Por ello le exigió a la presentadora una disculpa pública "por su desafortunada salida de tono".