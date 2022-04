El llanto del actor Miguel Herrán ante el incendio de su casa: "No me lo puedo creer"

Miguel Herrán ha sorprendido a todos sus seguidores en la mañana de este viernes al publicar dos vídeos en Instagram en los que se ve su casa ardiendo.

En el primero de ellos, acompañado por un irónico "buenos días", el actor muestra su dolor en forma de gritos de desesperación y llantos, a pesar de que no se le ve en las imágenes. "No me lo puedo creer, mi casa...", dice mientras graba impotente cómo las llamas devoran todo a su paso en el interior de la vivienda.

Pocos minutos después, Herrán, conocido por su participación en La casa de papel o Élite, publicó otro vídeo en el que se aprecian los estragos que causó el fuego en la casa, arrasando con incontables efectos personales.

El terrible incidente provocó la reacción inmediata de sus fans, que arroparon al actor desde el primer momento con mensajes de ánimo. Sin embargo, Herrán no ha dado más detalles después del suceso.