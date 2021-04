Rocío Carrasco da a conocer los detalles de la paliza que sufrió a manos de su hija

Este miércoles, Rocío Carrasco ha hablado sobre la brutal agresión que sufrió a manos de su hija el 27 de julio de 2012 y que relató en el capítulo Miedo de su docuserie. Todo comenzó cuando le ofreció una ciruela a la niña para desayunar, puesto que días antes venía aquejándose de un episodio de estreñimiento. Sin embargo, ella deseaba una nectarina y , al ir a cogerla, le cruzó "la cara de lao a lao" y se desencadenó la agresión. “Empezó a pegarme, pero mientras me pega va gritando, gritando '¡no me pegues!' '¡no me pegues!' y yo la miraba ahí y era ella la que me estaba pegando a mí. Lo siguiente que recuerdo es a Fidel reanimándome, poniéndome un aparato de pulsaciones, cuando volví en sí las tenía en 140 y le decía ¡Fidel, la niña!”, cuenta Rociíto. Él le puso un lorazepam bajo la lengua, que ya tenía pautado por orden médica y la niña se marchó hacia el coche donde la esperaba Paco, su chófer.

Una vez dentro del vehículo, al que había llegado con un supuesto "ataque de ansiedad" tras asustarse cuando vio a su madre inconsciente en el suelo, sacó un teléfono móvil de "no sé de dónde", llamó a su padre y le dijo: "Papá, ya está hecho".

Respecto a la convivencia con su hija, problemática desde hacía tiempo, Rocío Carrasco recordó otro episodio en el que reprendió a su hija tras pillarla fumando en su habitación. Ante la regañina, la adolescente la amenazó: "La próxima vez quemo la casa contigo dentro".

"Llama a tu hijo, por lo menos"

La nieta de Rocío Jurado, Rocío Flores, hizo este miércoles un nuevo llamamiento a su madre a escasas horas de la emisión del nuevo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva. "Cuando tú creas y te sientas preparada ya no me llames a mí, llama a tu hijo, por lo menos", dijo mirando a cámara desde el plató de El programa de Ana Rosa. La joven, de 24 años, cree que el testimonio de Rocío Carrasco es "cuanto menos cuestionable", ya que no entiende la falta de contacto que existe entre ella y David Flores. "Su equipo médico la recomienda que no hable conmigo, pero... ¿mi hermano también está metido en mi pack? ¿También la recomiendan que no se ponga en contacto con mi hermano?", se ha preguntado en voz alta. "¿Ni una llamada en siete años? ¿Por un cumpleaños? ¿Ni para preocuparse por su estado de salud? No sé, cuanto menos me parece cuestionable", ha zanjado.

En alguna ocasión, Rocío Carrasco ha asegurado que no quería hablar de su hijo David, que ya tiene 22 años. La última vez que se vieron fue en 2016. Lo que se sabe hasta ahora es que el joven, que por aquel entonces tenía 17 años, se despidió de su madre para irse con su padre en verano con la idea de asistir en septiembre a la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Sin embargo, este hecho nunca se produjo y David se quedó desde entonces con Antonio David y su hermana, que ya vivía con su padre desde 2012. "Ese es mi enano. La ternura personificada. Moría por su madre. Era una maravilla", indicó la hija de La más grande sobre su hijo en el documental.

ONCE MINUTOS ELIMINADOS. Rocío Carrasco ha pedido a Telecinco eliminar detalles de su relato sobre lo sucedido con su hija. "Hemos eliminado 11 minutos y 38 segundos de ese relato escalofriante, de los detalles más duros, más difíciles", reveló César Toral, uno de los editores del programa. Rocío Flores, por su parte, solicitó el miércoles todo lo contrario. "Pido que se emita todo completo, no tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años por otras circunstancias que no son para nada este episodio. Lo repetí el otro día y lo repito hoy, yo sé muy bien lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo".

Rocío Flores rompió su silencio el pasado 16 de abril. Aquel día se pronunció por primera vez sobre el testimonio de su madre, enviando el siguiente mensaje. "Este miércoles volví a llamar a mi madre dos veces, y veo que la única manera que hay de poder contactar es públicamente. Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono y llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros... De verdad, dejadnos a un lado de todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas, pero no quiero más daño, más dolor... Ya no puedo más", aseguró.