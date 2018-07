Liam Gallagher pide a su hermano Noel que vuelvan a formar Oasis

El cantante Liam Gallagher ha pedido a su hermano Noel que vuelvan a formar el grupo Oasis, la mítica banda de pop británica que se separó en 2009.

Gallagher ha escrito en un mensaje en la red social Twitter que "es el momento" de volver a juntar al "gran 0", en referencia a la primera letra del nombre del grupo.

El músico ha dicho además que "perdona" a Noel, después de que los dos hermanos se separaran en 2009 por una pelea que comenzó cuando Liam arrojó una ciruela a la cabeza de Noel. Sin embargo, Noel declaró el pasado mes de enero a la cadena BBC que "nunca" volvería a formar Oasis.

Los dos hermanos están enfrentados desde hace casi una década por las desavenencias mantenidas cuando ambos eran parte de la conocida formación.

La banda se formó en 1991 y es responsable de éxitos como "Wonderwall" o "Don't Look Back in Anger", canción que se convirtió espontáneamente en el himno de resiliencia de la ciudad de Manchester tras el atentado del 22 de mayo de 2017, en el que 22 personas murieron al término de un concierto de Ariana Grande.

El grupo de vendió más de 90 millones de álbumes en todo el mundo durante sus 18 años en activo.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x