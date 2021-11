Leticia Sabater, a punto de morir practicando sexo oral: "Me atraganté"

"Me he puesto los pechos en su sitio, me los han dejado como lo de Jennifer López y Scarlett Johansson". Esta es la valoración que ha realizado Leticia Sabater de su enésimo paso por el quirófano.

La artista se ha sometido a dos nuevas operaciones en las que ha gastado en torno a 25.000 euros.

Además, la cantante también se ha hecho retoques en la cara. "Me han hecho un súper lifting y me han estirado toda la cara, me han quitado la papada", afirma con decisión, pues su objetivo no es otro que "estar como una de treinta y pocos".

No obstante, Sabater también ha confesado que ha pasado un mal rato tras la operación: "A los tres días de salir de la intervención vino a verme un amigo de treinta y pocos años y terminamos en la cama... una cosa llevó a la otra y terminé haciendo sexo oral con la mala suerte de que me atraganté y casi me muero".