Leticia Sabater muestra su 'nueva cara' tras una operación estética de 15.000 euros

Leticia Sabater. TELECINCO

La televisiva Leticia Sabater ha vuelto a pasar por el quirófano para someterse a una operación de cirugía estética y ha aparecido en televisión para mostrar orgullosa el resultado. "No tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy", relató la cantante en el plató de Viernes Deluxe, en el que desveló el coste de esta última intervención: 15.000 euros.

"Eran muchas cosas", explicó, ya que en esta ocasión se ha retocado los pómulos, los ojos, los pechos, los glúteos y la nariz. Por eso, dijo, fue también la más larga de las operaciones estéticas a las que se ha sometido, ya que se prolongó durante unas ocho horas.

La artista apareció ante las cámaras con un llamativo vestido rojo y el programa mostró imágenes de ella recién operada, que tuvieron numerosas reacciones en redes sociales. De hecho, explicó que todavía tiene la cara un poco inflamada. "Me he operado hace tres semanas y es una recuperación de tres meses", detalló.

Durante la entrevista, negó que sea adicta a la cirugía estética. "La única que me he hecho por capricho son los abdominales, el resto las necesitaba", argumentó.

Su aparición televisiva desató el ingenio de los internautas. "No tenemos bomba atómica, pero tenemos a Leticia Sabater y podría rodar su próximo videoclip subida a un tanque ruso nazi capturado por un señor que cultiva remolachas", comentaba uno de ellos en Twitter.

Haciendo zapping nos hemos topado con #leticiasabater mostrando el resultado de su operacion estetica numero 54224566 y estamos dudando seriamente si es extraterrestre o terricola 😖#envejecercondignidad #salvamedeluxe pic.twitter.com/SdBuqD8SWJ — Aida V. V. 🧚Supermamy 🤱🏼🇪🇸 (@Aidaxx92ladymad) March 5, 2022