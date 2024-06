Leticia Sabater y Georgina: conflicto en un restaurante de Madrid

Una vez más, Leticia Sabater vuelve a la actualidad protagonizando un nuevo incidente cargado de tintes surrealistas, como no podía ser de otra forma dado el personaje.

Sitúense. En la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, está Mena, un conocido restaurante de lujo. Allí celebraba su cumpleaños una amiga de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, que tuvo la peculiar idea de contratar a Letizia Sabater y su DJ para animar la fiesta. Y, claro, resultó que no era el contexto más adecuado para su tipo de espectáculo y sus grandes hits, tales como La Salchipapa, Toma pepinazo o Trínchame el pavo. Tampoco gustó entre el elitista ambiente del local la indumentaria de la expresentadora, que no destaca por su discreción.

Según relató Javier de Hoyos en Ni que fuéramos shhh, la combinación de letras subidas de tono, lo elevado de la música y la actitud tanto de Sabater como de las participantes en el cumpleaños, horrorizaron a algunos de los comensales, que llamaron a la Policía. "La liaron de una manera que no se podía permitir. Es un sitio bastante caro, al que solemos ir con la familia. Tuvo que venir la Policía porque no paraban. No me imaginaba ver a Georgina así", contaba uno de los presentes, resaltando el comportamiento desatado de la influencer y sus amigas.

Y, ¿qué pasó cuando llegó la Policía? Pues que los agentes tuvieron que mediar entre ambas partes y consiguieron que Letizia Sabater detuviese su show hasta que el local se vaciara un poco.