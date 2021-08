Leticia Sabater confiesa estar enamorada de nuevo

Entre canción y canción Leticia Sabater también tiene tiempo para el amor. Así se lo ha confesado a Chance al ser preguntada por su vida personal.

"Estoy entretenida, no creo que sea el hombre de mi vida, pero le quiero y a esta edad, lo que buscas son compañeros que te van haciendo la vida feliz y cuando llegue el definitivo, llegará. Es una gran persona a la que quiero mucho", ha afirmado la artista.

Sabater no se conforma solo con el amor y también ha confirmado la compra de un Porsche Cayman, de un "relojazo" y de una casa en Marbella. Eso sí, apunta que "quiero que quede claro que me lo he comprado con mi dinero, dinero trabajado, son inversiones".

En el apartado profesional, la artista ya prepara una serie documental de su vida.