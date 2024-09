Leonardo DiCaprio, señalado por ser compañero de fiestas de 'Diddy' Combs

El actor Leonardo DiCaprio se ha visto involucrado en el caso por el que el rapero Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, ha sido arrestado por presuntos delitos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. Ambas celebridades tienen un pasado fiestero en común y eso ha empezado a ser un problema para la reputación del intérprete.

La publicación de unas fotos y un vídeo en el que se puede ver a DiCaprio posando con el rapero en una de las multitudinarias fiestas blancas que organizó entre 1998 y 2009. Lo cierto es que a esas fiestas acudían multitud de celebridades, como Ashton Kutcher, Paris Hilton o Khloe Kardashian de un modo público y evidente. No obstante, la participación de DiCaprio en estas celebraciones ha llamado la atención a la opinión pública.

Leonardo di Caprio en las fiestas del pedófilo Puff Diddy.



Todo el mundo sabe que paso después.🎯 pic.twitter.com/KJXqdsefQh — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) September 20, 2024

En algunas de las imágenes se puede ver a un joven DiCarpio cercano al rapero y bebiendo con él y su séquito. Aunque de momento no hay ninguna noticia que involucren al actor en una trama criminal, algunos usuarios de redes sociales consideran verosimil la historia al recordar algunos papeles que ha encarnado. Los protagonistas de películas como El lobo de Wall Street, o El Gran Gatsby bien podrían ser el centro de una de estas exclusivas fiestas en las que habrían ocurrido los presuntos delitos que se le acusan a Combs y a otras personas cercanas a él, como su guardaespaldas.

Algunos usuarios también han recordado la famosa norma de los 25, en alusión al límite a la edad máxima que suelen llegar sus parejas antes de romper la relación y ser sustituidas por otra más joven.

Una nueva demanda de agresión a Diddy

Otra mujer demandó este lunes en Nueva York a Diddy y a su guardaespaldas por violarla en 2001 y b en un video que posteriormente pusieron a la venta, sumándose así a la decena de denuncias por agresión sexual que ha recibido el músico este año.

Thalía Graves, alega que Combs y su guardaespaldas Joseph Sherman la violaron de manera violenta, la grabaron durante la agresión, mostraron el vídeo a otras personas e incluso lo pusieron a la venta como pornografía.

Por su parte, Graves contó visiblemente afectada que los hechos han afectado su "capacidad diaria para funcionar correctamente" y la han hecho sentirse "inútil, aislada y responsable" de lo que había ocurrido.

"Ya estaba pasando por un divorcio en el momento de la agresión y no recibí el apoyo que necesitaba. También me enfrenté a la incredulidad y al juicio. Muchas de mis relaciones (de pareja) se volvieron agresivas y abusivas, lo que me ha hecho sentir aún más sola", indicó

La demandante aseguró que desde la supuesta violación sufre de estrés postraumático, depresión, ansiedad, dolor crónico e incomodidad sexual.