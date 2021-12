Leonardo DiCaprio arriesga su vida para salvar a sus dos perros

Leonardo DiCaprio no tiene miedo a lanzarse al agua helada. No sabemos si es por la experiencia obtenida durante el rodaje de Titanic, pero el actor no ha dudado en tirarse a un lago helado para salvar a sus dos perros.

"La verdad, no entiendo qué querían hacer en un lago congelado. Aunque supongo que, como son de California, no entienden el concepto lago congelado", bromeaba el actor durante la presentación de la película No mires arriba.

Al parecer, fue en el rodaje de esta película, en Michigan, donde tuvo lugar el suceso. Jack y Jill, sus dos huskies, ya habían causado en el set algunos destrozos debido a su energía, pero el susto llegó cuando terminaron en las frías aguas.

Fue Jennifer Lawrence, protagonista de No mires arriba, quien explicó detenidamente el suceso. "Sus perros están locos. Primero cayó uno al agua y Leo se tiró inmediatamente para salvarle. Cuando salió del lago, el otro perro se lanzó. Así que Leo tuvo que volver a meterse en las aguas heladas", comentó la actriz.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, y esta vez un Jack sí logró salir con vida del hielo.