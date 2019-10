Lebron James, Meg Ryan y Zac Efron, entre los afectados por los incendios que asolan California

La estrella de Lakers Lebron James tuvo que desalojar este lunes su casa en Los Ángeles ante la amenaza de los incendios forestales que asolan estos días California y que han obligado a abandonar sus viviendas a cerca de 200.000 personas. Unos 10.000 residentes fueron obligados a salir de sus lujosas viviendas ubicadas alrededor del Museo y Centro Getty, situado en una de las colinas de Los Ángeles.

Personalidades como el jugador estrella del equipo de la NBA tuvieron que dejar sus mansiones en mitad de la noche a merced de unas llamas que en menos de dos horas ya habían quemado más de 500 acres (202 hectáreas) y destruido al menos de diez viviendas de lujo. James informó en su cuenta de Twitter de que tuvo que "evacuar de emergencia" su casa en una noche que calificó de "loca". Al tres veces campeón de la NBA le costó encontrar un lugar donde pasar la noche y recorrió buena parte de la ciudad en busca de habitaciones donde alojarse.

"Rezo por todas las familias del área que han podido verse afectadas por estos incendios. Por favor, póngase a salvo lo antes posible", dijo el deportista, que tuvo palabras de agradecimiento para los bomberos que combaten las llamas en la zona, donde este lunes la Policía local emitió una evacuación obligatoria debido al fuego que avanza con rapidez en las cercanías del Getty Center.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️