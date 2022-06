Leah Remini, exmiembro de la cienciología: "Tom Cruise administra los castigos personalmente"

La actriz Leah Remini, exmiembro de la comunidad de la cienciología, ha hablado en una reciente entrevista al portal de noticias The Daily Beast, además de a través de Twitter, sobre el vínculo de Tom Cruise con esta organización. La intérprete, que desde su abandono en 2013 es una de las portavoces más activas en la lucha contra esta misteriosa religión, señala que el actor "está al tanto de los abusos que se producen en la Cienciología. Él ha sido parte de ellos".

