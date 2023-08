Laura Escanes, víctima de un 'deep fake' de contenido sexual

"Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna". Así de rotunda y molesta se mostraba la influencer catalana Laura Escanes en las redes sociales tras descubrir que ha sido víctima de un deep fake (una falsificación a través de la tecnología).

La que fuera pareja de Risto Mejide y actual novia de Álvaro de Luna ha mostrado su rechazo no solo a los autores del videomontaje sino también a los que "están ahí y les parece divertido y callan".

Hace unos días, la imagen de Escanes era víctima de una suplantación, dado que su rostro aparecía en una supuesta publicidad de una app que, según la catalana, se empleaba para realizar estafas.