Laura Escanes reaparece tras los rumores de su nuevo romance: "Hay que seguir adelante"

Desde el anuncio de su ruptura con Risto Mejide, Laura Escanes ha estado en el punto de mira. Este miércoles tuvo lugar su primera aparición pública tras conocerse la noticia. Ante una gran expectación, Escanes fue la última en posar en el photocall de los los premios Forbes Best Influencers 2022, celebrados en la embajada italiana de Madrid.

En el evento, la influencer habló sobre su situación emocional y las recientes informaciones que la relacionan con el streamer Míster Jägger –romance que ella niega que se esté produciendo–. En este sentido, comunicó que no está pasando por un buen momento pero "nadie se muere de amor y tenemos que seguir adelante". "Es muchísimo acoso, mucha opinión pública", quiso añadir.

Pese a que son días complicados, la joven no ha perdido el sentido del humor y, además de en su círculo íntimo, se ha refugiado en él para sobrellevar la situación. Muestra de ello es una irónica story de Instagram en la que bromea diciendo que va de camino a ver a su cuarto novio de la semana.

Story de Laura Escanes. INSTAGRAM

Por su parte, de manera más sutil, Míster Jägger también bromea con el tema a través de su cuenta de Twitter, donde ha publicado la imagen de una mujer enjaulada.

En la gala de premios, Escanes también dedicó unas bonitas palabras a su ex: "Le quiero, le adoro y eso va a estar toda la vida". Aunque asegura que no sabe cómo gestionar este difícil momento, dice que "con lo que me quedo es con todo lo bueno que he vivido junto a él y seguimos viviendo porque somos una familia, y eso no se va a romper nunca jamás".