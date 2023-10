Larry Shy completa el Camino, una experiencia "impresionante" que promete repetir

Con su amor por España un estadounidense ha conseguido conquistar el corazón de miles de personas. Larry Shy es un enamorado de nuestro país: de sus gentes, costumbres, gastronomía, paisajes, monumentos, etc. Y la gente le devuelve el cariño que él reparte.

En las últimas jornadas Larry se ha dedicado a realizar la variante portuguesa del Camino de Santiago, destacando lo "impresionante" que es la ruta y maravillándose con cada localidad y paisaje.

My first Camino De Santiago completed! This video tells my feelings 😎🇪🇸❤️ pic.twitter.com/BQp68LLMH5