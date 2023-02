La 'lapidaria' frase de un cementerio pontevedrés: "Recuerdos desus padres ermanos yabuelos"

Un cementerio cerca de Cuntis, según explica el cómico David Amor, guarda una frase –hasta ahora desconocida para el gran público– con capacidad para rivalizar con otras pifias ortográficas famosas de nuestra era, tales como Emosido Engañado o Vanpiro esiten. Y es que en uno de los nichos está escrito, con mayor voluntad que acierto, Recuerdos desus padres ermanos yabuelos.

Esta lapidaria sentencia, revelada por el humorista de Salceda de Caselas, pronto ha despertado reacciones por parte de otros tuiteros en general y compañeros de profesión en particular, como la de Xosé Antonio Touriñán, que únicamente ha encontrado respuesta en el combo de emojis hombre llevándose la mano a la cara + cara sonriendo con sudor frío.

-Eres nuevo como marmolista no?

-Si!

-Veo que estás un poco nervioso…

-Si! En qué me lo has notado?

(visto en un cementerio cerca de Cuntis) pic.twitter.com/2Gm9NUi77U