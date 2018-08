Kortajarena incendia las redes con su artefacto hinchable

El modelo lo ha vuelto a hacer. Jon Kotajarena ha provocado una avalancha de comentarios en las redes sociales tras subir una foto suya en la piscina tumbado sobre un pato y haciendo un juego de palabras bien propio de un nacido en Bilbao.

Kortajarena comenta a la foto: 'My duck is bigger than your duck', lo que viene siendo: 'mi pato es más grande que el tuyo'. El fanfarroneo de la frase va a más sabiendo que 'duck' tiene un parecido razonable con la palabra 'dick', que en el argot anglosajón denomina al pene.

Por lo de ahora van ya más de 160.000 comentarios... De momento, ningún famoso se ha atrevido a comparar su pato con el de Jon.