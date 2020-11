Kiko Rivera vuelve a la carga

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja lejos de aplacarse sigue abierta. Desde que el joven protagonizara un explosivo programa en el prime time de Telecinco acusándola de haberle mentido durante toda su vida, Irene Rosales ha seguido defendiéndole desde Viva la vida, donde este domingo terminó llorando por la presión acumulada.

Esto provocó que el hijo de la tonadillera saliera a la puerta de su casa para hablar en directo y sin cobrar con Sandra Barneda, generando una nueva cascada de titulares.

"Si algo me rompe el alma es verte llorar", le dijo a su mujer. Rivera mantuvo una línea tremendamente contundente contra su madre, llegando a hacerle una amenaza: "Si sigues hablando de mi mujer, tiro para adelante. No me achanto ante nadie e iré donde tenga que ir para recuperar lo mío. Tengo mucha más información. Lo único que sé es que mi madre me ha estado engañando toda la vida. Y que si a mi madre le pasara algo, yo me como un pufo de por vida", aseguró.

Kiko Rivera estuvo hablando de nuevo del enorme problema familiar que vive con su madre durante casi una hora en el acceso a su domicilio. "Mi intención es no seguir haciendo un circo. Quisiera que todo se parase ya, pero solo lo puede hacer mi madre", aseguró. "Estaría bueno que la tuviera que llamar yo. Ya lo hice muchas veces. Ella tenia que haberme llamado hace muchos días, pero todavía está a tiempo".

Aunque el conflicto ya es público, el que fuera concursante de GH VIP desea que la resolución se produzca de manera privada, una vez que su madre dé el paso de llamarle. Lo que sí parece rota para siempre es la relación familiar: "Ella ha hablado con periodistas y ha llegado a hablar mal de mi mujer y eso no se lo permito".

"No pongo en duda que mi madre me quiera, pero esa manera de querer me aporta dolor y produce que me aleje de ella. Tengo claro que ella ha antepuesto sus relaciones a sus hijos durante toda su vida, pero no se lo reprocho". Por el momento, Isabel Pantoja permanece recluida en la finca Cantora sin comunicarse ni siquiera con sus colaboradores más cercanos y no parece que vaya a mover ficha de manera próxima.