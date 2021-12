Kiko Rivera reconoce que consumió hasta "cinco gramos de cocaína" al día y culpa a su madre

Kiko Rivera se abrió completamente ante Jesús Calleja durante la travesía que ambos hicieron por Nepal en el programa Planeta Calleja y desveló hasta qué punto llegaron sus excesos con las drogas en la etapa más oscura de su vida.

El DJ explicó que su coqueteo con la cocaína comenzó "con 17 o 18 años" y desde ese momento fue a más: "He llegado a consumir hasta cuatro y cinco gramos al día", confiesa sobre una adicción que definió como "un demonio".

"He sido un drogadicto pero ahora estoy muy bien", reconoce.

En su entrevista con Calleja, además, Rivera reveló que despilfarró alrededor de cuatro millones de euros en su vida solo en fiesta: "Salía de un bolo sin un duro en el bolsillo después de ir con 25 o 30 amigos. Eso sí, nadie se lo ha pasado mejor que yo".

Durante el programa, no faltaron los reproches hacia su madre, Isabel Pantoja, a la que acusó de mirar para otro lado en lo que respecta a su adicción. "No quería ver la enfermedad que tenía su hijo", explica, "no ha estado todo el tiempo que debería haber estado".

De esta manera, Paquirrín culpa a su progenitora en cierta manera de su particular descenso a los infiernos: "La labor de un padre es la de saber por dónde va su hijo. Quizás si hubiese estado más atenta, yo no hubiese tenido tantas recaídas".

Isabel Pantoja se enteró de la adicción de su hija cuando la mujer de Kiko, Irene Rosales, y un grupo de amigos del DJ se pusieron en contacto con ella. "Esto pasó después de un ciego enorme y cuando hablé con mi madre estaba de resaca después de haberme puesto hasta las cejas", dice Rivera.

Eso sí, a pesar de los problemas Paquirrín nunca quiso acudir a un centro de desintoxicación, a pesar de saber que era lo "correcto" por miedo a que la gente se enterase de cómo era.