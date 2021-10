Kiko Rivera reaparece tras 72 horas de desconexión: "Váyanse a la mierda"

Después de varios días frenéticos y 72 horas de silencio, Kiko Rivera ha reaparecido en sus redes sociales para promocionar su tema Te extraño y lanzar un mensaje a sus 'haters'.

El hijo de Isabel Pantoja acaba de atravesar uno de los momentos más complicados de su vida tras la pérdida de su abuela, lo que le ha llevado a dar un paso adelante y reencontrarse con su madre tras más de un año de distancias y tiranteces. Pero el cese de enfrentamientos duraría poco para el DJ y pronto se abriría uno nuevo, esta vez con su prima Anabel Pantoja.

Tras unos leves rifirrafes acaecidos en los últimos meses, el hijo de Paquirri y la sobrina de Isabel habían arreglado sus diferencias y este se encontraba en La Graciosa para acudir al enlace de ella con Omar Sánchez datado para el día uno de octubre, pero la noticia del fallecimiento de su abuela lo cambió todo.

La decisión de Anabel de no anular su fiesta pese a lo ocurrido no ha gustado nada al DJ, y finalmente tomó la decisión de no acudir al evento e incluso dejó de seguir a su prima en Instagram.

Esa misma plataforma ha sido la elegida ahora por Kiko Rivera para lanzar varios mensajes sobre todo lo que le ha ocurrido en los últimos días: "he tomado mis decisiones, no sé si serán las correctas o no, pero son mías y nada más que mías" así mismo, agradecía el cariño y el apoyo recibido "gracias por el apoyo y los miles de mensajes de ánimos. Os amo". Respecto a aquellos que le juzgaron y criticaron, el DJ también tuvo algo que decirles: "váyanse a la mierda, pero muy lejos"