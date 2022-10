Kiko Rivera: "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos"

La urgencia médica que sufrió Kiko Rivera el pasado viernes parece que no va a implicar cambios en sus relaciones familiares. Ante la insistencia de los periodistas, el DJ anunció en Instagram: "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos".

Rivera sufrió un ictus por el que tuvo que ser ingresado en un hospital de Sevilla. Ahora, ya con el alta médica, trata de recuperarse en su casa: "Váyanse de mi casa, que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor".

El DJ quiere frenar así las especulaciones sobre las posibles visitas de Isabel Pantoja o Isa P. Además, afirma que esta decisión procede de él, y no de su pareja Irene Rosales, como llegaron a considerar algunos programas de televisión: "Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño".

Por último, Kiko Rivera ruega que le dejen "descansar y recuperarse".