Kiko Rivera habla sobre el bullying que sufrió: "Fui objeto de robos y puñetazos"

Kiko Rivera sorprendía este fin de semana a sus seguidores sincerándose sobre un tema del que, hasta ahora, no había querido hablar. El DJ confesó, por primera vez, que fue víctima de acoso escolar durante el tiempo en el que estuvo en el internado de Toledo, una situación muy dura e la que consiguió salir.

El hijo de Isabel Pantoja publicó este domingo en Instagram una imagen con el mensaje "Stop Bullying" en la que escribió un extenso texto hablando de uno de sus momentos más complicados. "Es un tema que nunca he tocado, quizá difícil para mí, pero hoy salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno en Toledo", arrancaba confesando el DJ.

"Y sí, efectivamente me hacían bullying, quizá no como lo ha explicado él, pero sí fui objeto de patadas, puñetazos y me robaban. Fue una época bastante dura, para qué engañarnos, por la simple razón de venir de donde venía".