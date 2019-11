Kiko Rivera 'felicita' a su hermana con un mensaje envenenado

"No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo". Con este duro mensaje inició Kiko Rivera la publicación con la que pretendía –presuntamente– felicitar este viernes el cumpleaños de su hermana Isa Pantoja.

Acompañado de una imagen en la que salen el DJ y la propia cumpleañera acompañados de su madre, Isabel Pantoja, el texto publicado por Rivera deja a las claras el mal ambiente que reina en parte de su familia.

"No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mí", continúa un mensaje en el que el artista aprovecha para explicar que no le apetece "lo más mínimo" entablar conversación con su hermana, por lo que decide felicitarla a través de Instagram porque "es lo menos que puedo hacer".

Eso sí, Kiko Rivera tiene también palabras de cariño entre tanto rencor y, además de desearle "un feliz día", deja claro que ella "siempre" fue su "ojito derecho".

Isa Pantoja, por su parte, celebró su 24 cumpleaños rodeada de otros familiares y de su pareja, Asraf Beno.