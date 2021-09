Kiko Rivera despide a su yaya a distancia: "Contigo se va parte de mi vida"

Ana Martín, madre de la tonadillera Isabel Pantoja, falleció a los 90 años después de padecer durante años alzhéimer y tras haber estado hospitalizada recientemente en Puerto Real, en Cádiz, donde ingresó con pronóstico grave. Sus restos fueron incinerados en el tanatorio de Jerez de la Frontera, mientras su hija Isabel se refugiaba en la finca familiar.

Su nieto Kiko Rivera fue quien confirmó la triste noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde también aprovechaba para compartir su malestar.

El hijo de Isabel Pantoja, que rompió hace tiempo la relación con su madre, afirmó que se había enterado por televisión de la muerte de su yaya, de la que aseguró no haber podido despedirse. "No sé qué hacer, estoy perdido y en La Graciosa", escribió desde la isla canaria, perteneciente a Lanzarote, donde su prima Anabel tenía previsto casarse este jueves.

Ana Martín padecía alzhéimer y recientemente estuvo ingresada, aunque le dieron el alta para pasar sus últimos días en su hogar

"Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida", señalaba Kiko en Instagram, en una publicación que acompañó con una serie de fotos en las que se puede ver a abuela y nieto en algunos de sus momentos más felices.

La familia dio instrucciones al tanatorio de Jerez, donde se realizó la incineración, para que no se difundiera información sobre la despedida de la madre de la tonadillera.

Kiko Rivera se quejó además de la falta de información. "Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora: 'No queremos que venga nadie'. No sé nada, solo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada", aseguró en clara referencia a su progenitora y a su tío Agustín, que vivían con Doña Ana en la famosa finca. "No sé qué se va hacer ni dónde, ni horarios ni absolutamente nada", añadió, aunque a lo largo del miércoles se barajó que el Dj pudiera estar sopesando la posibilidad de desplazarse hasta Cantora.

FINALMENTE, HAY BODA. Anabel Pantoja tenía previsto casarse el 1 de octubre tras haber pospuesto en varias ocasiones la fecha del enlace. Finalmente, y tras difundir varios medios que se suspendía la celebración debido a las tristes noticias que llegaban desde Cádiz, la sobrinísima de la tonadillera decidió seguir adelante con sus planes iniciales.

Este jueves festejará el sí quiero con Omar Sánchez ante decenas de invitados, entre los que iban a estar sus primos Kiko e Isa Pantoja. Aún así, se espera que la celebración se adapte a las nuevas circunstancias y que se convierta también en un sentido homenaje a la matriarca de los Pantoja.

Doña Ana enviudó en 1974 de Juan Pantoja, con quien tuvo cuatro hijos

Doña Ana pertenecía a una familia humilde. Tras enviudar en 1974 de Juan Pantoja, componente del trío Los Gitanos, ejerció de padre y madre a la vez con sus cuatro hijos: Juan, Bernardo, Agustín e Isabel.

La devoción que sentía por su hija siempre fue pública: "Fue ella quien se percató de que en aquella niña se escondía una gran estrella; fue su primera fan, la mejor maestra y consejera", eran las palabras que le dedicaban algunos seguidores con motivo de su 88º aniversario.

Dado el empeoramiento de salud que había sufrido durante su hospitalización, los médicos decidieron darle el alta para que pasara sus últimos días en su casa.